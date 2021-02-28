Hamdi Yılmaz: Samsunspor aldığı bir puana sevindi

TFF 1. Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü’nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, iyi oynamalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Samsunspor’la iyi bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. İnanılmaz pozisyonlar bulduk. Yakaladığınızı atmadığınız takdirde beraberlikler veya mağlubiyetler söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün çok iyi oynadık." diyen Yılmaz, "1-0 öndeyken Cem bir gol kaçırdı. Talihsiz bir şekilde arkadaşımız ofsaytı bozdu ve bir gol yedik. Bu ligin içerisinde var olmak için önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Samsunspor aldığı bir puana sevindi, biz de kaybettiğimiz iki puana üzüldük. İlk 6’da yer alma gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.