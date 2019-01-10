Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Şahin, “Bizde transfer kesinlikle bitmez. Oyuncu izleme ekibimiz ve biz araştırma içerisindeyiz. Liste istediğimiz zaman her mevkiye en az 5’er futbolcu getiriyorlar. Sakatlık ve ceza gibi durumlar nedeniyle kadromuzun geniş olması lazım. bu nedenle transfer gerekli. Büyük transfer beklemek ise hayalcilik olur. İstediğimiz oyuncuların durumunu araştırıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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