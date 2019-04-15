Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Halkbank’ı 3-1 yendi ve Galatasaray’ı 3-2 yenen Arkasspor’un rakibi oldu.

15 Nisan 2019, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Halkbank’ı 3-1 yendi.

İstanbul’da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, seriyi 2-0 üstün tamamlayarak finale yükseldi ve Galatasaray’ı 3-2 yenen Arkasspor’un rakibi oldu. 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Arslan Ekşi, Sket, Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu (Baranowicz, Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Efe Bayram)

Fenerbahçe: Klinkenberger, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (İzzet Ünver, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)

Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 23-25

Süre: 126 dakika (30, 33, 30, 33)

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