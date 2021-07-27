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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Tarakçı’yı transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı’yı kadrosuna kattı.

27 Temmuz 2021, Salı 13:53 Son Güncelleme:
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Tarakçı’yı transfer etti

Başkent kulübünden yapılan açıklamada 1993 doğumlu 1.94 metre boyundaki Oğuzhan Tarakçı ile anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan, Halkbank’a katkı yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"Halkbank her zaman hedefi olan bir voleybol ekolüdür." ifadesini kullanan Oğuzhan, "Halkbank, mazisi kupalarla dolu, hem Avrupa hem Türkiye’de bir voleybol markası. Böyle bir kulübe geldiğim için gururluyum. Bununla birlikte sorumluluklarımı da biliyorum. Elimden gelen her türlü katkıyı yapıp başarılı bir dönem geçirmek arzusundayım." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA)

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