Halkbank, Challenge Kupası’nda yarı finale yükseldi
Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya’nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını sahasında 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Halkbank, ilk karşılaşmadan da 3-0’lık skorla galip ayrılmıştı.
Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya’nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını sahasında 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Halkbank, ilk karşılaşmadan da 3-0’lık skorla galip ayrılmıştı.
Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Panathinaikos AC Athens - CAI Teruel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Tallinn Teknik Üniversitesi - Halkbank: 0-3
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Thien Khuc (Almanya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)
TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)
HALKBANK: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L) (Vucicevic, Abdullah, Oğuzhan, Efe)
SETLER: 15-25, 23-25, 21-25
SÜRE: 67 dakika (19', 26', 22')