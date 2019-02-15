Halkbank Belçika'dan galibiyetle dönüyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Roeselare'yi 3-1 mağlup etti.

15 Şubat 2019, Cuma 02:04
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Halkbank Belçika'dan galibiyetle dönüyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika ekibi Knack’ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Roeselare kentindeki Schiervelde Salonu’nda oynanan müsabakadan başkent temsilcisi, 22-25, 25-20, 17-25 ve 19-25’lik setlerle galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Halkbank, A Grubu’ndaki puanını 8’e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu.

İkinci sırada yer alan Halkbank, gruptaki 6. ve son maçında 27 Şubat Çarşamba günü namağlup lider durumda bulunan Zenit Kazan’a (Rusya) konuk olacak.

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