Halkbank: 0 - Arkas Spor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank’ı 3-0 yendi.

08 Aralık 2019, Pazar 21:32
- A +
Halkbank: 0 - Arkas Spor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank’ı 3-0 yendi.

Halkbank: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Faik Güneş, Seganov, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu, İbrahim Emet, Furkan Aydın)

Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Setler: 22-25, 23-25, 17-25

Süre: 82 dakika (26, 31, 25)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...