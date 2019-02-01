Halis Karataş bugün kaçta geri dönüyor?

25 Kasım'da Adana'da bindiği Ateşbibi isimli 3 yaşlı dişi Arap atıyla birlikte devrilen ve bu ciddi kazada adeta ölümden dönen Türkiye'nin şampiyon jokeyi Halis Karataş (46) bu akşam yeniden at binmeye başlıyor.

68 gün sonra pistlere dönecek şampiyon jokey İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 19.30'da Innovation ve 20.00'da Angel of Death isimli taylarla sahalara yeniden adım atacak.

Halis Karataş'ın hayat hikayesinin de anlatıldığı ve 7 Aralık 2018'den bu yana halen vizyonda olan Bizim İçin Şampiyon isimli film şu ana kadar 8 haftada 2 milyon 365 bin seyirci ile şimdiden büyük bir başarı sağladı.

Halis Karataş’ın bu akşam at bineceği koşular TAY TV ve TJK TV’den naklen yayınlanacak.

Cem BOŞGELMEZ



