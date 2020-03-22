İngiltere Championship takımlarından Brentford'ta forma giyen Ümit Milli oyuncu Halil Dervişoğlu, gündeme dair ve geleceği ile alakalı TRT Spor'a konuştu.

Koronavirüs salgını İngiltere'de de gün geçtikçe etkisini arttırdığını söyleyen Halil Dervişoğlu, durumların kendileri için çok sıkıntılı olduğunu ve antrenmanların durdurulduğunu herkesin evinde çalışma yaptığını söyledi. Daha önce Hollanda'da oynayan Dervişoğlu iki ülkenin liglerini de kıyasladı.

"İngiltere'de yüksek tempo var"

Her iki lig arasında büyük fark olduğunu belirten genç oyuncu, "İngiltere'de sürekli atak futbolu ve yüksek tempolu oyun var. Bu seviyede oynayacağıma eminim tabii ki ama böyle bir tempoya alışmak gerekli bir futbolcu için. Bende son aylarda alışmaya çalıştım. İnşallah ligler başladığında daha çok forma şansı bulacağım." dedi.

"Türkiye'de oynamak isterim"

Daha önce de Süper Lig kulüplerinin ilgilendiği Halil Dervişoğlu, ileriki dönemlerde Türkiye'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili sorulan soruya "Bazı şeyler benim elimde değil. Böyle bir şey olur da diyemem olmaz da diyemem. Her Türk gibi ben de Türkiye'de oynamak isterim." şeklinde cevap verdi.