Trabzonspor ısrarla istediği Halil Dervişoğlu transferini bir türlü noktalayamadı. U21 Takım forması da giyen 20 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ta yakından ilgileniyor. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hakkında bilinmeyenler...

Halil Dervişoğlu kimdir?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında yetiştikten sonra aynı takımda bu sezon profesyonel oldu. Geçen u21 takımında toplam 32 maça çıkan genç oyuncu 24 gole imza atarken 11 de asist yaptı.

Halil İbrahim Dervişoğlu aynı zamanda Türkiye Milli Takımlarının alt kategorilerinde de forma giyiyor. Takımıyla sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan futbolcu güçlü fiziğiyle de öne çıkıyor.