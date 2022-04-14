Halil Dervişoğlu için yeni fırsat!

Dostluk maçı olmasına rağmen, ciddi bir havada oynanacak olan Dinamo Kiev karşılaşması, Halil Dervişoğlu için yeni bir fırsat olacak. Torrent, derbide sonradan oyuna giren ve etkili olan 21 yaşındaki forvetin son durumunu bu maçta görmek istiyor.