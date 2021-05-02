MENÜ

Halil Dervişoğlu gol sevincinin sırrını açıkladı

Gençlerbirliği maçının yıldızı Halil Dervişoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray kariyerinde ilk golünü atan Halil Dervişoğlu gol sevinci sonrası yaptığı sevincin sırrını da açıkladı.

02 Mayıs 2021, Pazar 22:43 Son Güncelleme:
- A +
Halil Dervişoğlu gol sevincinin sırrını açıkladı

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında 1 gol, 1 asistle oynayan maçın yıldızı Halil Dervişoğlu maç sonrası konuştu. Halil gol sevincinin ne anlama geldiğini söyledi.

Halil Dervişoğlu'nun maç sonrası yaptığı açıklama

Gol attığım için çok mutluyum. 3 puan aldığımız için de mutluyum. Oyunun domine eden taraf bizdik. Golü erken bulduğumuz için daha rahat oynadık. Gol sevinci doğduğum yeri ifade ediyor. Hollanda da çok sevdiğim insanlar var. Golümü onlara armağan ediyor. Derbi maçta oyunumuzu devam ettirerek kazanmak istiyoruz. 


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...