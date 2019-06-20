Trabzonspor Yönetimi, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında oynayan 19 yaşındaki Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Daha önce yapılan teklifi artıran Bordo-Mavili yönetim genç golcüyü renklerine katmak için büyük uğraş veriyor.

1 milyon Euro isteyen Hollanda kulübüne daha uygun bir teklif yapan Trabzonspor genç oyuncuyla her konuda anlaştı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan "Sağ olsun kendisi de ailesi de iyi bir Trabzonsporlu. Halil'i takımımızda görmek istiyoruz. Şartlarda anlaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

TEKLİF 700 BİN EURO

Bordo-mavili yönetim genç oyuncu için 700 bin Euro'luk bir teklif yaptı. Yöneticilerin önümüzdeki hafta içinde Hollanda'ya giderek transferi bitirmeleri bekleniyor.

Kaynak: Takvim