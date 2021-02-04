Türk futbol camiasında yer alan Hali Akbunar, Göztepe’de kaptanlık yapmaktadır. Yine bu takımdan yetişmiştir.

Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar analizi

Halil Akbunar, 2006 yılından beri futbol oynamaya devam ediyor. 2006’da alt yapı ile çıktığı bu yolda bugün profesyonel olarak devam ediyor.

Halil Akbunar Hakkında Kısa Analiz:

Doğum Yeri Neresidir? İzmir - Konak

Doğum Tarihi Ne Zaman? 9 Kasım 1993

Boyu Ne Kadar? 1 metre 70 cm

Uyruğu Neresi? Türk Vatandaşı

Menajeri Kimdir? Mustafa Ulaş Ortakaya

Şu an hangi takımda forma giyiyor?

Takıma Ne Zaman Katıldı? 6 Ocak 2012

Hangi Ayağını Kullanmakta? Sol Ayaklı

Hangi Mevkide Oynuyor? Sağ Kanat (Baş Mevki)

Yan Mevkisi Neresi? Sol Kanat ve Sol Bek

Güncel Piyasa Değeri Ne Kadar? 1.50 Milyon Euro

Halil Akbunar nerelidir?

Halik Akbunar, İzmir Konak’ta dünyaya geldi. Burada İzmir takımı olan Göztepe ile oynamaya başladı. Hala memleketinin takımı olan Göztepe’de top oynuyor.

Halil Akbunar şu an kaç yaşında?

Halil Akbunar, 27 yaşında. Hala genç olarak görülen oyuncu, Göztepe’de oldukça iyi bir oyun çıkarıyor. Bu durumda yaşının avantajının da oldukça büyük olduğu söyleniyor.

Halil Akbunar hangi takımlarda oynadı?

Halil Akbunar, alt yapı günlerinden beri aralıksız futbol oynuyor. Akbunar uzun zamandır futbol camiasında bulunsa da oynadığı takımlar pek çeşitli değil. Bunun sebebi Göztepe’ye oldukça sadık bir oyuncu olması.

Halil Akburun’un Kariyeri ve Oynadığı Takımların Listesi:

Alt Yapı Zamanında Oynadığı Kulüpler

Balçova İdman Yurdu (2006-2010)

Antalyaspor (2010-2011)

Göztepe (2011-2012)

İzmir’in en köklü kulüplerinden olan Göztepe ile ilk olarak alt yapı anlaşması yaptı. Daha sonra buradaki performansı çok beğenildi.

Profesyonel Kariyeri Sırasında Forma Giydiği Kulüpler

Göztepe (2012- devam ediyor)

Göztepe takımında sergilediği üstün performans ile as takıma alındı. 2012 yılından beri Göztepe formasını terletiyor. Takımına oldukça bağlı bir futbolcudur.

Milli Takım Kariyerine Bakış

28 Şubat 2012 tarihinde ilk kez Milli Takım forması giydi. Bu formayı, Göztepe’ye transfer olduktan sonra giyme şansına erişti. Halil Akbunar, o tarihte U19 şampiyonasına çağrıldı ve aynı sezon U20 takımına yükselerek dikkatleri çekti.

Halil Akbunar 2021 sezonunda da değişmez takımı Göztepe ile beraber olacak. Akbunar, Göztepe ile son sözleşmesini 21 Ağustos 2015 tarihinde uzattı. Futbolcunun şu an 30 Haziran 2022 tarihine kadar kontratı bulunmakta.

Halil Akbunar, şu an takımın kaptanı olarak hizmet veriyor. Ayrıca kendisi takımın en eski topçuları arasında yer alıyor.

Halil Akbunar’ın güncel maaşı aylık 7900 Euro. Ayrıca futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 1.5 Milyon Euro.

Halil Akbunar ve Göztepe'deki kariyeri

Göztepe forması ile ilk maçına Kartalspor müsabakasında çıktı (14 Ocak 2012). Daha sonraları Göztepe ile anlaşması devam ederken kiralandı. Kiralık oyuncu olarak 2016-2017 sezonunda Elazığspor’da boy gösterdi.

Sezon bittikten sonra tekrardan takımı Göztepe’ye geri döndü. Halil Akbunar, Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmaya hak kazanmasında büyük bir katkıya sahip.

Daha sonraları kadro rotasyonuna alındı. (2017-2018 Sezonu)

Sonraki sezonda ise büyük bir başarı göstererek değişmez kadroya girdi. (2018-2019)

Halil Akbunar, asistleri ve golleri ile takımda kilit oyuncularından biri haline gelmiştir.

Önemli Anları: Gürsel Aksel Stadyumu açılış maçı sırasında Beşiktaş ’a attığı gol ünlüdür. Bu gol, aynı zamanda stadyumda atılan ilk gol olarak tarihe geçti.