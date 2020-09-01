Haldun Boysan (Tombalacı Mehmet) kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden vefat etti?
Son dakika haberi... Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı Mehmet' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu üzücü son dakika gelişmesinin ardından google üzerinden ''Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden vefat etti?'' sorularına yanıt aranmaya başladı. Koyu Beşiktaşlı olmasıyla bilinen Haldun Boysal, birçok efsane olarak nitelendirilen dizi ve filmde sahne aldı. İşte Haldun Boysan'ın kariyeri...
Gelen son dakika haberine göre, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Tombalacı Mehmet' karakterini canlandıran Haldun Boysan, vefat etti. Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haldun Boysan kimdir?
Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi, Hercai ve Maria İle Mustafa dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, başarılı bir oyunculuk performansı ile çok değerli bir sanatçıydı.
Haldun Boysan kaç yaşında, neden vefat etti?
Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti.
Haldun Boysan'ın oynadığı diziler
Sensiz Yaşayamam
Kapalıçarşı
Hesaplaşma
Beni Unutma
Benim Annem Bir Melek
Servet Avcısı
Kendi Okulumuza Doğru
Canım Ailem
Köprü
Dağlar Delisi
Kara Güneş
Hayat Türküsü
Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde
Selena
Meçhule Gidenler
Taşa Yazılan Aşk
Kısmet
Asla Unutma
Zaman Tüneli
Kurtlar Vadisi
Cennet Mahallesi
Görünmez Adam
Aynalar
Brindar
Hürrem Sultan
Esir Şehrin İnsanları
Karaoğlan
Gülbeyaz
Vasiyet
Melekler Evi
Merdoğlu
Aşkın Dağlarda Gezer
Ayrı Dünyalar
Ruhsar
Çılgın Bediş
Kara Melek
Kaygısızlar
Kopuk Dünyalar
Haldun Boysan'ın oynadığı filmler
Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
Gemide (1998)
Çılgın Bediş (1998) - Partal
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
Kısmet (2005) - Hüseyin
Asla Unutma (2005) - Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) - Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) - Orhan
Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
Merhamet (dizi) (2013) - Necati
Zeytin Tepesi (2014)
Sesli Güldüm (2014)
Otel Divane (2014) - Vedat
Gülcemal (2014) - Affan
Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
Bahtiyar Ölmez (2017)
Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm
Akıllara Seza (2019)
Alef (dizi) (2020) - Nejat
Maria ile Mustafa (2020)