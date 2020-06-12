Hakemler Turkcell’le hazırlandı!

Turkcell Akademi Kurumsal’ın, TFF ve MHK işbirliği hakemlere özel geliştirdiği eeğitim platformuyla hakemler evlerinde oldukları süre boyunca maçlara hazır hale geldi. Uygulama üzerinden yaklaşık 520 hakem ve gözlemciye, 3 bin saat eğitim sunuldu.

Uygulama üzerinden paylaşılan teknik eğitimler ve pozisyon eğitim programıyla bir yandan pandemi boyunca hazırlıklarını aksatmayan hakemler diğer yandan da mental olarak formda kaldı. Yaklaşık 520 hakem ve gözlemciye sunulan eğitimlerin son derece verimli geçtiği ifade edilirken çalışmaların lig başladıktan sonra da online olarak devam etmesi planlanıyor.