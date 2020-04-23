Hakem ve eşi Korona’yı yendi

Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, koronavirüs nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. İlk olarak tedavisi tamamlanan il hakeminin eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, koronavirüsünü yenmişti. Ardından hastanede tedavisi tamamlanan hakem Eren Ferhat Çelik’in ise ev karantinasına devam edilmesine karar verilmişti. Son yapılan tetkikler sonucunda Çelik’in de koronavirüs testi negatif çıktı.