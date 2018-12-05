Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında konuk olduğu Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'a 82-77 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Hakan Yavuz, takımların başantrenör değişikliğinden sonra iyi oynadığını söyledi.

Sakarya ekibinin de bunun örneğini gösterdiğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Sakarya takımındaki önemli 3 yabancı oyuncunun olmamasından dolayı müsabakaya rahat başladık. Bunun acısını 3 periyot çektik. Son periyot aklımız başımıza geldi ama iş işten geçti. İlk devre yüzde 14’lük 3’lük yüzdemiz var. İstatistiklerde biz iyiyiz ama maçı kaybediyoruz, bunun en büyük nedeni Semih Erden’in olmayışı. Böyle bir dönemde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u yenmemiz gerekiyordu, olmadı."