Hakan Şahade, sevdasını aşıladığı kızını şampiyonluklara hazırlıyor

Hakan Şahade, henüz 9 yaşındayken babasının Uzak Doğu sporlarına yönlendirmesiyle başladığı muaythaide çok sayıda başarıya imza atarak milli takım antrenörlüğüne kadar yükseldi. Bu süreçte diğer Uzak Doğu sporlarıyla da ilgilenen Şahade, 14 yaşındaki kızı Melisa’yı da muaythaiye yönlendirdi.

Şahade, antrenörlüğünü yaptığı kızını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar alabilmesi için çalıştırıyor. Hakan Şahade, AA muhabirine, babasının kung fu antrenörüne yönlendirmesiyle spora başladığını ve 35 yıldır Uzak Doğu sporları yaptığını söyledi.

Spor kariyerinde Avrupa şampiyonluğu dahil başarılarının yanı sıra kick boks, muaythai ve boks antrenörü, muaythai, kick boks ve wushuda da milli takım antrenörü olduğunu ifade eden Şahade, "15 yıldır milli takımda görev alıyorum. Kendi kulübümüzde 100’ün üzerinde sporcumuz var. 23 milli sporcum var. Avrupa, dünya dereceli sporcularımız var. Her yıl başarılı sporcular çıkardığımız için ’altın antrenörlük’ ödülünü aldım. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Her yıl dünya ve Avrupa dereceli sporcular çıkartıyorum." diye konuştu.

"Melisa çocukluktan beri spor salonunda büyüdü"

Şahade, eşinin de milli takım antrenörü olduğunu, 5, 10 ve 14 yaşlarındaki 3 kızının da sporla ilgilendiğini anlattı.

Kızlarından Adana’da dereceleri olan 14 yaşındaki Melisa’nın ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Şahade, şunları kaydetti:

"Melisa çocukluktan beri spor salonunda büyüdü. Salonda büyüdüğü için bizi de rol model alıp bu sporu bırakmadı. Devamlı burada olduğu için bu sporu sevdi. İnşallah Melisa da sporda daha ileri bir yere gelir, Avrupa, dünya şampiyonu olur, milli takımda ülkemizi temsil eder. Çocukları bebeklikten beri maçlara götürdük. Kızım 1 yaşındaydı, Nevşehir’e maçıma götürdüm. Maçları, antrenmanları, turnuvaları bizden gördüğü için bir nevi armut dibine düştü."

Şahade, salonda sporcuları ile ailesine aynı mesafede durması gerektiğini belirterek, "Çünkü bu benim duruşum, çizgim. Eğer onlara farklı muamele yaparsam sporcularıma olan çizgimin de kaybolacağını düşünüyorum. Tabii orada içim böyle bir cız ediyor." ifadelerini kullandı.

Melisa Şahade de bu sporda başarıya ulaşmak için günde çift antrenman yaptığını dile getirdi.

Babası ile çalışırken güzel duygular yaşadığını anlatan Melisa, "Bazen rakip olarak maç yaptığımız oluyor. Hem eğleniyorum hem bir rekabet oluyor. Babam, işi gereği bütün öğrencilerine ve bana karşı disiplinli." diye konuştu.