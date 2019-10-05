Hakan Kutlu: Şehre böyle bir galibiyet gerekiyordu!

TFF 1. Lig’in 7’inci haftasında sahasında Akhisarspor’u 1-0 mağlup eden Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Hem şehrin, hem takımın, hem yöneticilerin, hem oyuncuların, hem de bizlerin ihtiyacı olduğu bir galibiyetti." dedi. Kutlu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, çok önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Son üç maçını kazanan moralli ve lider durumdaki Akhisarspor karşısında kazandıklarını ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle hepimize hayırlı olsun. Hem şehrin, hem takımın, hem yöneticilerin, hem oyuncuların, hem de bizlerin ihtiyacı olduğu bir galibiyetti. Göreve başladığımızdan bu yana üçüncü maçımız. Üç tane çok zor maç oynadık. Bugün lig lideri ile oynadık. Son 3 maçında galip gelmiş, çok moralli takımdı. Ama biz oyuncularımızın kalitesine güveniyorduk ve oynadıkları iki maçta galibiyet alamasalar da üstüne koyan bir takımı biz görmüştük. Oyuncularımla hafta içini çok iyi geçirdik."

Futbolcuları ortaya koydukları performans ve mücadeleden dolayı kutlayan Kutlu, "Bugün de kalitelerini ortaya çıkarttılar. Bu işe inanmışlıklarını da gösterdiler. Yüksek tempoda yaklaşık 100 dakika bir maç oynadılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şehre de böyle bir galibiyet gerekiyordu." ifadelerini kullandı.