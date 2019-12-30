Hakan Kutlu: 1 puan iyi gibi görünüyor ama...

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Giresunspor ile Altay 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu göreve 5. haftada başladığını, takımının sezonun ilk yarısını 21 puanla tamamladığını aktardı.

Maçın ilk yarısında 2 toplarının direkten döndüğünü anlatan Kutlu, "Altay, 10 kişi kaldıktan sonra doğal olarak defans yaptı. Biz pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadık. Buna rağmen bir penaltımız ve çizgiyi geçen bir pozisyonumuz vardı. Gol olduğunu söylüyorlar. Biz de gol olduğunu görmüştük. Deplasmanda bakıldığı zaman 1 puan iyi gibi görünüyor ama oyunun genelinde ortaya koyduğumuz mücadele 3 puanı hak ettiğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.