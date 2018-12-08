Hakan Keleş: Robinho yoksa 11 yiğido var!

Son 3 haftada 7 puan toplayan ve Hakan Keleş yönetiminde ayağa kalkan Sivasspor, Göztepe maçında da 3 puanı hedefliyor. Kırmızı- Beyazlılar’daki en büyük sıkıntı ise Robinho’nun yokluğu. 14 maçın tamamında oynayan Kırmızı-Beyazlılar’ın yıldızı, cezasından dolayı oynamayacak.

Hakan Keleş ise Sambacı’nın eksikliğine rağmen takımına güveniyor. Genç çalıştırıcı, “Robinho bu takımın belki de en önemli oyuncusu. Eksikliği bizi zorlayacak. Ancak sahaya 11 kişi çıktıktan sonra herkesi yenebiliriz. Sivas’a yakışan oyunu sergilediğimiz müddetçe sorun çekmeyiz. Bizim her maç rakipten daha fazla koşup, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde yüzde 51 biz avantajlıyız” ifadelerini kullandı.