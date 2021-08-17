Hakan Keleş: Oyundan memnunum, skordan memnun değilim

Giresunspor, Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk maçında Galatasaray 'a 2-0 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilk yarıda başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Oyundan memnun olduğunu belirten Keleş, “Sel felaketinden dolayı tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Lige iyi başlamak istiyorduk. Uzun süredir ligde değildik. Fakat eksikliklerimiz vardı tabi ki. Galatasaray, ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Fakat ilk bölümde başarılı mücadele vardı. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltılar bizi demorize etti. Eksikliğimizden dolayı bayağı bir problem yaşadık. 10 kişi kalmak da sorun yaşattı. Fakat Galatasaray da 10 kişi kaldıktan sonra dengeyi kurduk. Genel olarak oyundan memnunum. Çünkü dediğim gibi eksikliğimiz var. Günden güne iyi giden bir oyunumuz var. Kazanmak istiyorduk. Oyundan memnunum ama skordan memnun değilim. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Bundan sonra ona hazırlanacağız” ifadelerinde bulundu.

"BU MAÇTA HAKEM DENGELERİ SAĞLAYAMADI"

Maçın hakeminin dengeleri sağlayamadığını kaydeden Keleş, “Kulüp olarak biz hakemler hakkında yorum yapmak istemiyoruz. Şimdiye kadar yapmadık, yapmayacağız. Geçen sene de yapmadık. Öyle bir kararımız var. Hakemlerde hata yapabilir ama bu maçta hakem dengeleri sağlayamadı diyebilirim ama tabi ligde daha çok maç yönetecektir, çok problem olacağını zannetmiyorum. Yani bu mağlubiyeti hakeme bağlamak bana yakışmaz. Biz öyle bir kulüp değiliz. Çünkü dediğim gibi onlar da, biz de hata yapıyoruz. Oyuncular hata yapabiliyor ama güzel, keyifli, zevk veren bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Sonuç olarak memnun değilim ama onu da inşallah takım uyumu birliktelik beraberliği sağladıktan sonra kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

Keleş, son olarak transfere ihtiyaçları olduklarına dikkat çekerek, “Defans oyuncumuz yok. Zaten santrafor, iki tane de kenar oyuncu alacağız. Bir de sol bek oyuncuya ihtiyacımız var. En problemli olduğumuz yerlerden bir tanesiydi o, uğraştık ama net bir sol bekle anlaşamadık ama Emre istediğimiz oyunculardan bir tanesi. İnşallah transferi sonuçlandırabiliriz. Santrafor ve 2 tane kenara alıp yaklaşık olarak 4-5 tane daha transferle bitirebiliriz" ifadelerini kullandı. (DHA)