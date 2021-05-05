Hakan Keleş: Önümüzde son 90 dakikamız kaldı

TFF 1. Lig’in 34. haftasında 9 Mayıs Pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak GZT Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, 44 yıllık Süper Lig hasretinin dinmesine çok yaklaştıklarını, önlerinde son 90 dakikanın kaldığını ifade etti.

Keleş, kulüp medyasına yaptığı açıklamada, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Sezonun en önemli maçını oynayacaklarını ve oyuncularına güvendiğini aktaran Keleş, "Onlara inancım her zaman olduğu gibi bugün de tam. İnanıyorum ve başaracağız. Takım olarak iyi motive olduk. Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Keleş, Süper Lig hedeflerine ulaşma adına son 90 dakikalarının kaldığına işaret ederek, "Sezon başından bugüne tek arzumuz Giresunspor’un 44 yıldır süren Süper Lig hasretini dindirmekti. Bugün 44 yıllık bu hasretin dinmesine çok yaklaştık. Önümüzde son 90 dakikamız kaldı. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.