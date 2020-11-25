Hakan Keleş, kulübün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, geride kalan 10 haftada iyi bir istatistik elde ettiklerini belirtti. Takımın geçmiş sezonlara kıyasla iyi bir pozisyonda olduğunu belirten Keleş, ligde 9 maçta 15 puan topladıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5. tura yükseldiklerini ifade etti.

Keleş, geçen hafta ligde Samsunspor karşısında oyun ve pozisyon olarak üstün bir maç oynadıklarını kaydederek, "Üstelik belki de oyunun gidişatında büyük etki sağlayacak net bir penaltı pozisyonumuz verilmedi. Bu maçı kazandığımız zaman iyi bir avantaj elde etmiş olacaktık. Bu tip maçlarda kaybetmemek önemli. Ayrıca futbolcularımızı da kutluyorum. Maçlarımızı oldukça ağır bir zeminde oynuyoruz. Bir an önce yeni stadımıza geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kupada bir üst tura yükseldikleri için sevinçli olduklarını dile getiren Keleş, "Kupaya da büyük önem veriyoruz. Önümüzde çok yoğun bir program var. Üç günde 1 maç oynuyoruz. 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacağız. Hepsi zor maçlar. Pandemi sürecinden etkilenmezsek eğer bu periyodu iyi bir şekilde geçirerek hedeflediğimiz sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Keleş, ligde verdikleri mücadelede zaman zaman puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, şunları aktardı: "Önümüzde uzun bir maraton var, bizler bu süreçte yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaşadığımız bazı zorluklara rağmen takımımızın uzun yıllardır elde ettiği en iyi puanları toplamayı başardık ve çok daha iyisini de başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada taraftarlarımızdan bizlere olan desteklerini esirgememesini ve bize güvenmesini istiyorum. Biz inancımızla ve mücadelemizle herkesin arzuladığı Süper Lig'e çıkacağız."

Sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ağrı oluşan Ibrahima Balde'nin tedavisine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığını da bildiren Keleş, bu oyuncunun İstanbulspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

AA