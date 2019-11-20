Hakan Demir: Kritik zamanlarda kritik top kayıpları yaptık

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 6. haftasında Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek’e 86-87 mağlup olan Teksüt Bandırma’nın başantrenörü Hakan Demir, kritik zamanlarda kritik top kayıpları yaptıkları için maçı kaybettiklerini söyledi. Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, normal şartlarda kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyledi.

Maçı kazanma şansını da yakaladıklarını ancak başaramadıklarını ifade eden Demir, "Kritik zamanlarda kritik top kayıpları yaptık. Maalesef bu da ritmimizi kaybetmemize sebep oldu. Bu tarz bir senaryoda onların da geri dönmesini sağlamış olduk ve sonucunda rakip takım kazandı. Yolumuza bu maçtan ders çıkararak devam edeceğiz.’’ dedi.

Demir, rakiplerini oynadıkları oyundan dolayı kutladığını sözlerine ekledi.