Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri

26 Mayıs Salı günü Fransa'da Dieppe'de 7 yarışlık bir program var. TAY TV Genel Yayın Yönetmeni ve Fanatik Hipodrom yazarı Hakan Cantınaz, Dieppe altılısını sizler için yorumladı... İşte Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri...

26 Mayıs 2020, Salı 11:53 Son Güncelleme:
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Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri

TAY TV Genel Yayın Yönetmeni ve Fanatik Hipodrom yazarı Hakan Cantınaz Dieppe altılısını sizler için yorumladı... İşte Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri...

Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri

Bugün Fransa Dieppe Hipodromunda oldukça denk güçteki isimlerin mücadelesini izleyeceğiz. Programın genelinde farklı bir şekilde ön plana çıkan bir safkanın olmayışı, zorunlu ara nedeniyle atların form durumlarındaki inişler çıkışlar beraberinde sürprizleri getirebilir.

ALTILI GANYAN

1.AYAK : 5-6-3

2.AYAK : 2-1-6-10-3

3.AYAK : 1-2-3

4.AYAK : 1-3-4

5.AYAK : 8-7-1

6.AYAK : 1-2-7


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