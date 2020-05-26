Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri
26 Mayıs Salı günü Fransa'da Dieppe'de 7 yarışlık bir program var. TAY TV Genel Yayın Yönetmeni ve Fanatik Hipodrom yazarı Hakan Cantınaz, Dieppe altılısını sizler için yorumladı... İşte Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri...
TAY TV Genel Yayın Yönetmeni ve Fanatik Hipodrom yazarı Hakan Cantınaz Dieppe altılısını sizler için yorumladı... İşte Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri...
Hakan Cantınaz'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri
Bugün Fransa Dieppe Hipodromunda oldukça denk güçteki isimlerin mücadelesini izleyeceğiz. Programın genelinde farklı bir şekilde ön plana çıkan bir safkanın olmayışı, zorunlu ara nedeniyle atların form durumlarındaki inişler çıkışlar beraberinde sürprizleri getirebilir.
1.AYAK : 5-6-3
2.AYAK : 2-1-6-10-3
3.AYAK : 1-2-3
4.AYAK : 1-3-4
5.AYAK : 8-7-1
6.AYAK : 1-2-7