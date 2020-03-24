Hakan Cantınaz: Erteleme uzun sürmeyecektir

40 yıldır atçılık dünyasının içinde yer alan, FANATİK Hipodrom ekibi yazarı ve TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, corona virüsü salgını kapsamında Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) en erken önlem alan kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

Cantınaz, "İlk andan itibaren doğal karantina gibi programlar yapıldı. Sağlık tedbirleri de alındı. Şu ana kadar herhangi bir vakanın ortaya çıkmamış olması da TJK için bence çok değerli. Bu tedbirler kapsamında seyircisiz olarak yarışların koşulmasında bir sıkıntı görmüyorum. Bu erteleme sürecinin de çok uzun süreceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Günlük kayıp servet kadar!

Ertelenen at yarışlarında oynanan tüm bahis oyunlarından günlük ortalama 6-7 milyon TL arasında kayıp yaşanmakta. Ertelemenin uzaması durumunda Nisan ayında başlayacak yeni sezonda bu rakamın ortalama 10 milyon TL'yi bulabileceği de konuşuluyor. Ertelemelerle birlikte hem TJK hem de devletimiz ciddi bir gelir kaybına uğruyor.