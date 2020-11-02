Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan’ın kontratını uzatmak için kulübü devreye girmiş ve 3 milyon Euro olan yıllık ücretini de 3.5 milyon Euro’ya çıkarmak adına görüşmelere başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’ın, Hakan’ın şu an Milan’da kazandığı paranın iki katını teklif ettiği ve bonservis bedeli olmadan gelecek sezon için tecrübeli oyuncuyla anlaşmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Son olarak da Milan’ın ezeli rakibi İnter’in, 26 yaşındaki atak orta saha oyuncusunu istediği ortaya çıktı.