Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Alman ekibinin hocası Ralf Rangnick ise yaptığı açıklamayla 24 yaşındaki yıldız isim hakkında çıkan dedikoduları yalanladı.

60 yaşındaki teknik adam, Hakan'ı Bundesliga'da oynadığı dönemden tanıdıklarını ifade ederken "Milan'da düzenli olarak oynuyor. Dolayısıyla finansal açıdan bu transfer mümkün değil." şeklinde konuştu.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Çalhanoğlu'nun Milan ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler