Hakan Çalhanoğlu Milan ile 2024’e

Serie A ekibi Milan’ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun, 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak 26 yaşındaki yıldız, pandemi süreci sonrasında öylesine bir performans sergiledi ki Kırmızı-Siyahlılar, tecrübeli oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. Bu anlamda Çizme’de yayın yapan Calcio Mercato’dan flaş bir iddia geldi. Edinilen bilgiye göre Milan’ın, Hakan ile 2024 yılında bitecek olan bir kontrat yapmak istediği belirtildi. Yıldız oyuncu, bu sezon 38 maçta 11 gol ve 9 asist ile oynamıştı.