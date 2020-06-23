ABD'li model Hailey Baldwin Bieber, karantina süresince spora devam etmişti.

Karantinada kalmanın kendisine iyi geldiğini belirten 23 yaşındaki güzel, “Başlarda endişeliydim ama sonraları hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok. İç dünyamla bağlantı kurdum” demişti.

Hailey Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta objektiflere yansıdı.

Dünyaca ünlü ABD'li model, kahve almaya giderken en fit haliyle görüntülendi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Hailey Baldwin'e, son görüntüsü sonrası spor markalarından reklam teklifi yağdı.

Hailey Baldwin'in taktığı maskenin, eşi Justin Bieber'ın moda markasına ait olması dikkatlerden kaçmadı.