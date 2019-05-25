Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta ve son maçında dün akşam Kasımpaşa’yı konuk eden Siyah- Beyazlılar, rakibini 3-2’lik skorla devirmeyi başardı.

Takımın 20 yaşındaki genç golcüsü Güven Yalçın’ın hat-trick yaptığı mücadele sonunda Beşiktaş, puanını 65’e çıkarıp 2018-19 sezonunu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak grup aşamalarından katılma hakkı elde etti.

Kara Kartal’ın UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamalarındaki rakibi, 30 Ağustos’ta yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Siyah- Beyazlılar’ın Kupa 2’deki grup maçları 19 Eylül’de başlayacak.

Bu sezon ikinci kez yaptı

Beşiktaş’ın genç golcüsü Güven Yalçın, bu sezon ikinci hat-trickini yaptı. Genç yıldız, Siyah- Beyazlılar’ın 27. hafta maçında Rizespor’u 7-2 devirdiği mücadelede oyuna sonradan dahil olup 22 dakikada 3 gol atmıştı. Güven dün akşam ise bu kez 45 dakikada rakip fileleri 3 kez sarsmayı başardı.