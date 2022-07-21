MENÜ

Güven Yalçın, Genoa ile ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın, Genoa'yla sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan temsilcisiyle ilk idmanına çıkarken, FANATİK de antrenmandan ilk görüntüleri çekti.

21 Temmuz 2022, Perşembe 18:12 Son Güncelleme:
- A +
Güven Yalçın, Genoa ile ilk idmanına çıktı

Beşiktaş 'la sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Güven Yalçın, Genoa'ya imza attı. Türkiye'den; Galatasaray , Trabzonspor ve Sivasspor'un da gündemine gelen 23 yaşındaki oyuncu, İtalya Serie B ekibini tercih etti.

Genç golcü yeni takımıyla ilk idmanına çıktı, ilk görüntüleri de FANATİK objektiflerine takıldı. Takımdan ayrı düz koşu yapan Güven fizik olarak hazır hale geldikten sonra takımla birlikte antrenmanlarına başlayacak.

Başarılı oyuncu, Beşiktaş formasıyla 101 maça çıkıp, 20 gol, 7 asistle oynamıştı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...