Siyah- Beyazlılar’da Güneş’in ekibine dahil olan ve çalışmalarını sürdüren İspanyol çalıştırıcının, Beşiktaş Yönetimi tarafından, ‘Şenol Güneş’in takımdan ayrılması halinde takımın başına sen geçeceksin’ sözleriyle ikna ettiği ortaya çıkmıştı. Kara Kartal’da 2010-11 sezonları arasında futbolcu olarak görev yaptığı dönemde Siyah-Beyazlı taraftarların beğenisini kazanan Guti, kendisine sezon başında verilen bu sözün yerine getirilmesini bekliyor.

Ekonomik sorunlara rağmen...

Şenol Güneş’in sezon sonunda A Milli Takım’ın başına geçmesine artık kesin gözüyle bakılırken Guti’nin de yeni dönem için büyük beklenti içerisinde olduğu bildirildi. Konuyla ilgili düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşmayı ihmal etmeyen Guti’nin, A takımlar düzeyinde ilk teknik direktörlük macerası için geri sayımda olduğu belirtildi. Kulüpteki ekonomik krizden nasibini alan isimler arasında yer alan Guti’nin, yönetimden aldığı söz sebebiyle bu duruma rağmen yola devam ettiği konuşuluyor.