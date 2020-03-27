Barcelona, Sao Paulo'nun 19 yaşındaki forveti Gustavo Maia konusunda Brezilya ekibiyle satın alma önceliğini içeren bir anlaşma sağlamıştı.

Barcelona'nın Sao Paulo Junior Cup'ta izleyerek satın alma önceliğini elde ettiği Gustavo Maia için İngiliz devi Liverpool ve İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de devrede olduğu belirtildi.

Maia'nın menajeri Nilson Moura da yaptığı açıklamada, "Gustavo'yu ilk fark edenler Barcelona'nın scout ekibiydi. Bu yüzden öncelikleri var. Sao Paulo Kupası'nda görmeye geldiler ve çok etkilendiler. Gerçek şu ki Atletico Madrid ve Liverpool da oyuncuyla ilgileniyor ama Barcelona, daha hızlı olan taraftı" ifadelerini kullandı.



