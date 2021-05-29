Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserisipor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. 29 yaşındaki futbolcudan iyi haber geldi. Sarı Kırmızılı kulüp oyuncunun hastaneden taburcu olduğunu paylaştı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Gustavo Campanharo’nun hastaneden taburcu edildiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Gustavo’ya tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar diliyoruz."







