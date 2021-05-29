Gustavo Campanharo'dan sevindirici haber
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserisipor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. 29 yaşındaki futbolcudan iyi haber geldi. Sarı Kırmızılı kulüp oyuncunun hastaneden taburcu olduğunu paylaştı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserisipor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. 29 yaşındaki futbolcudan iyi haber geldi. Sarı Kırmızılı kulüp oyuncunun hastaneden taburcu olduğunu paylaştı.
Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Gustavo Campanharo’nun hastaneden taburcu edildiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Gustavo’ya tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar diliyoruz."
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1398722953030864897