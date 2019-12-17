Gürses Kılıç: Muslera oyuncumun kafasına vurdu!
Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray'a 4-0 kaybettikleri maçı ve 90 dakika sonrası çıkan olayları değerlendirdi. Muslera'nın ikinci yarı sürekli kendilerine küfür ettiğini belirten Kılıç çok sert açıklamalarda bulundu ve " Bunu intikam maçı olarak görmemeliydiler. İntikam alacaklarsa PSG'den Real Madrid'den alsınlar. Bize karşı bu şekilde kenetleniyorlarsa biz büyük iş başarmışız. Muslera ikinci yarı durmadan kulübemize küfür etti. Maç sonu bana saldırdı, oyuncuma vurdu!" şeklinde konuştu.
Gürses Kılıç'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Galatasaray takımını kutluyorum. Sonuçta iki ayaklı bir maçtı. 4-2 bitti. Biz Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda basa basa yendik. Bunu intikam maçı olarak görmemeliydiler. İntikam alacaklarsa PSG'den Real Madrid'den alsınlar.
"Saldırdı, oyuncuma vurdu!"
Bize karşı bu şekilde kenetleniyorlarsa biz büyük iş başarmışız. Muslera ikinci yarı durmadan kulübemize küfür etti. Yan hakeme söylüyorum, bana 'Maç bitiyor' diyor. Ne maçı, ne bitmesi... Girişte bana saldırdı, oyuncuma vurdu. Yok böyle bir şey. Tuzlaspor'u yenince kahraman mı olacaklar?
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