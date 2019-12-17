Gürses Kılıç: Muslera oyuncumun kafasına vurdu!

Gürses Kılıç'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray takımını kutluyorum. Sonuçta iki ayaklı bir maçtı. 4-2 bitti. Biz Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda basa basa yendik. Bunu intikam maçı olarak görmemeliydiler. İntikam alacaklarsa PSG'den Real Madrid'den alsınlar.

"Saldırdı, oyuncuma vurdu!"

Bize karşı bu şekilde kenetleniyorlarsa biz büyük iş başarmışız. Muslera ikinci yarı durmadan kulübemize küfür etti. Yan hakeme söylüyorum, bana 'Maç bitiyor' diyor. Ne maçı, ne bitmesi... Girişte bana saldırdı, oyuncuma vurdu. Yok böyle bir şey. Tuzlaspor'u yenince kahraman mı olacaklar?

Yazıklar olsun! Bakalım bu oyunculara ceza verebilecekler mi?

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