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Güreşte 2 olimpiyat kotası geldi

Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, olimpiyat elemeleri yarı final maçlarında rakiplerini mağlup ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

19 Mart 2021, Cuma 00:12 Son Güncelleme:
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Güreşte 2 olimpiyat kotası geldi

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde serbest stil 86 kiloda güreşen milli güreşçi Osman Göçen, yarı finalde Dağıstan asıllı Slovak Boris Makoev ile karşı karşıya geldi. Mücadeledeyi 16-6 teknik üstünlükle tamamlayan Göçen, adını finale yazdırdı ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Osman Göçen'den sonra mindere çıkan serbest stil 97 kiloda güreşen milli sporcu Süleyman Karadeniz ise Alman Sven Thiele ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden Karadeniz de adını finale yazdırdı ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 

KADIN GÜREŞÇİLER YARIN MİNDERE ÇIKIYOR

Kadın Güreş Milli Takımı yarın ilk müsabakalarına çıkacak. 50 kg’da Evin Demirhan, 53 kg’da Zeynep Yetgil, 57 kg’da Bedia Gün, 62 kg’da Elif Jale Yeşilırmak, 68 kg’da Buse Tosun, 76 kg’da Yasemin Adar kota mücadelesi verecek. 

Avrupa Kıtası Elemeleri’nde müsabakalar Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

DHA

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