Güreş takımında 3 birincilik

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 11-13 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği İstanbul Serbest Güreş Şampiyonası’nda; 41 kiloda Sezgin Koşar, 57 kiloda Umut Erdoğan ve 68 kiloda Yunus Emre Uyumaz, birinci olarak Beşiktaş’la önemli başarılara imza attı.

19 takımın 243 sporcu ile katıldığı şampiyonada Güreş takımı, ekip halinde ise 174 puanla ikinci oldu.