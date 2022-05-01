Günün maçlarını yönetecek VAR hakemleri belli oldu

Trabzonspor 'un şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'in 35. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Saat 16.00'daki karşılaşmalarda Beşiktaş , Kayserispor'a konuk olacakken Alanyaspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 20.30 maçlarında da Galatasaray , Sivasspor'u konuk edecekken Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.

16.00 Kayserispor - Beşiktaş : Çağdaş Altay

16.00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor : Ali Palabıyık

20.30 Göztepe - Rizespor : Emre Malok

20.30 Galatasaray - Sivasspor : Ali Şansalan