Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Göteborg - Mjallby: Maç Sonucu 1

İddaa programının İsveç Allvenskan bülteninde günün öne çıkan IK Sirius - Göteborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

İki takım da bu sezon istediği form grafiğini yakalamakta çok zorlandı. Göteborg son maçlarda toparlamaya başlamış olsa da Hammarby’nin gazabına uğrayarak galibiyet serisi son buldu. Mjallby seri yapacak konuma bile gelememiş olması ve son maçlarda hücum da organize olmakta çok zorlanıyorlar. Göteborg’un savunmasını aşabileceklerini sanmıyorum.

Molde - Haugesund: Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç bülteninde günün öne çıkan maçı Molde - Haugesund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

Molde Konferans Ligi ön elemeleri başlamadan liderlik koltuğuna zor olsa da oturmayı başardı. Son haftalarda Datro Fofana ile gol bulmayı başaran ekip tekrar zorlanmaya başlayan Haugesund karşısında kazanmak zorunda. Eğer yoluna devam etmeyi başarırsa çok zorlu bir sezon onları bekleyecek. Bu tür kolay görünen maçların hepsini kazanmak zorunda. Molde’nin kazanacağını düşünüyorum.

Paderborn - Karlsruhe: Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Paderborn - Karlsruhe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Paderborn’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Oynadıkları gollü maçlarla lige damga vuran ve renk katan iki takım yeni sezonun açılışında karşı karşıya. Paderborn, defans bölgesinde büyük bir değişime gitti. Savunmanın oturması zaman alacaktır. Karlsruhe cephesinde ise geçen sezon attığı 19 golle takımı sırtlayan Philipp Hofmann takımdan ayrıldı. Takımın hücumunun nasıl şekilleneceğini görmek gerek. Ev sahibi Paderborn'un kazanıp sezona moralli başlayacağını düşünüyorum.