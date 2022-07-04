Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Fransa - Macaristan: Maç Sonucu 1

İddaa programı FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Fransa – Macaristan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %99’u karşılaşmada Fransa takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

İki takım da üst tura yükseldi. Fransa grubun lideri, 4 maç peş peşe kazanmalarının ardından deplasmanda Karadağ'a kaybetmeleriyle ilk yenilgiyi tattılar... Rakip Macaristan dengi rakiplere karşı direnci yüksek ancak dişli rakiplere kafa tutamıyorlar... Fransa kadro kalitesi olarak hayli güçlü ve ev sahibi avantajıyla birlikte ağır favori 10.5 handikabı aşamalarını bekliyorum.

Göteborg - Degerfors IF: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Göteborg - Degerfors IF mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada Göteborg takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’nin Tahmini:

Göteborg kötü gidişatı iki haftadır durdurmuşa benziyor. Hücumda çok daha etkili rakibine göre oyun stilinde varyasyon yaratabilen bir takım haline geldi. Genelde evinde daha çok pozisyona giren ayağında top tutan birtakım olarak göze çarpıyor. Degerfors deplasmanlarda ligin en aciz takımlarından bir tanesi. Sadece savunma problemleri olan Sundsvall karşısında kazanabildiler ve geriye kalan dört maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Göteborg’un bu maçı kazanabileceği düşüncesindeyim.

Kongsvinger - Ranheim: 2,5 Alt/Üst : ÜST

İddaa programı Norveç 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kongsvinger - Ranheim mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:

Ligde oynadıkları son 4 karşılaşmada rakiplerine karşı maç kazanamayıp önemli puanlar kaybeden Kongsvinger geçen hafta evinde konuk oldukları IK Start karşısında mücadeleyi 1-0 kazanıp önemli bir galibiyet elde etti. Artık alt sıralardan kurtulmak adına bu karşılaşmada çıkış yapmaları gerekiyor. Fakat güçlü rakibine karşı işleri kolay olmayacak. Ranheim ise bu sezona güzel bir başlangıç yaptı. Özellikle üst lige çıkma mücadelesi veren konuk ekip oynadığı son 4 karşılaşmada rakiplerine karşı seri galibiyetlerle sahadan ayrılmayı başarıp güzel bir form grafiği yakaladılar. Mutlaka güzel giden galibiyet serilerini devam ettirmek isteyeceklerdir. Bu karşılaşmada kadro olarak rakibine oranla daha etkili bir takıma sahip olan Ranheim baskılı futbolla maça başlayarak sahadan galibiyetle ayrılmalarını bekliyorum.