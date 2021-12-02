Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Watford - Chelsea: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan Watford - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

30 puanla liderlik koltuğunda oturan Chelsea hafta sonu Manchester United karşısında beklediği bir puan kaybı yaşadı. Watford ise Leicester deplasmanından yenilgi ile döndü. Chelsea’nin liderlik yarışında hata yapmayacağını ve bu maçı kazanacağını düşünüyorum.

Real Madrid – Atheltic Bilbao : Maç Sonucu 1

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid – Athletic Bilbao mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Real Madrid hafta sonunda Sevilla’yı mağlup etmeyi başararak puanını 33’e çıkarttı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Bilbao ligde 5 haftadır galip gelemiyor. Real Madrid sahasında hata yapmaz ve kazanır.

Everton - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Everton - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

2000’lerin başındaki Merseyside Derbileri, nispeten daha kafa kafayaydı. Son yıllarda Liverpool’un rakibiyle arasındaki güç makasını açmasıyla ezeli rekabette Liverpool ezici bir üstünlük de sağladı. Gerçi Anfield’daki son maçı Everton kazanmıştı. Peş peşe Arsenal ve Southampton’ı 4’leyen Klopp’un öğrencileri, son dönemde çok formda. Zirve yarışında hata yapmak istemiyorlar. Derbide kazanan Liverpool olacaktır.