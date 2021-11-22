Günün En Çok Oynanan Maçları

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Trabzonspor - Gaziantep: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor – Gaziantep FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Trabzonspor'a oynamak için tek risk aranın olumsuz etkileme ihtimali ama çok geniş bir kadrosu var ve bu pek sorun olmayacak gibi görünüyor. Antep çok istikrarsız bir takım. Bu sezon iki maç üst üste aynı sonucu almadı. Trabzonspor'un nasıl kazanacağını hesap edersek. Klasik gollü olur gibi görünüyor.

Kayserispor - Göztepe : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kaysersipor - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada Kayserispor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Göztepe bu sene bekleneni verebilmiş konumda değil. Ev sahibi Kayseri'nin fena bir kadrosu yok ama performans olarak gerideler. Göztepe kaybetmez diyorum.

Eyüpspor - Samsunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye 1. Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Eyüpspor - Samsunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Eyüpspor zirve yarışını bırakmıyor. Son 3 maçlarını kazandılar. Son iç saha maçlarında Ankaragücü’nü devirdiler. Samsunspor Fuat Çapa ile ilk galibiyetini deneyimli teknik adamın 3. Maçında aldı, Manisa FK’yı ikinci yarıda oyuna giren Fofana’nın golüyle devirdi. 4 maç sonra kazandılar ama iyi oynamadılar. Ön liberoları Hasan Kılıç (3 gol) da cezalı duruma düştü. Ev sahibi 3 puana yakın.