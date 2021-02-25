Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

AC Milan – Kızılyıldız Maç Sonucu 1

İddaa programı Avrupa Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı AC Milan – Kızılyıldız karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %86’sı İtalyan ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Derbide kaybeden Milan, olumlu seviyeyi korunak adına Avrupa Ligine önem verecek. İlk maçta son dakikada yenen gol bu maç için Milan’ı kazanmaya zorlayacak. Milan’ın kazanacak kalite ve tecrübeye sahip olduğu aşikâr. Sürpriz çıkmaz, Milan kazanır.

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Leicester City – Slavia Prag Maç Sonucu 1

UEFA Avrupa Ligi’nde günün öne çıkan bir diğer maçı Leicester City – Slavia Prag mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %87’si ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Leicester açısından ilk maç istenilen sonuçla noktalanmadı. 0-0’lık sonuç olası 1 Slavia golü sonrasında eşleşmeyi sıkıntıya sokabilir. İlk yarıdan Maddison ve Vardy’nin maça ağırlığını koymasını ve Leicester’ın kazanmasını bekliyorum.

Arsenal – Benfica Maç Sonucu 1

Günün sonucu merakla beklenen maçlarından Arsenal – Benfica karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %82’si İngiliz temsilcisinin mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Esat Soydabircan’ın Yorumu

Arsenal ilk maçta 1-1'lik beraberlikle avantajı kaptı. Benfica bu sezon hayal kırıklığı. Jorge Jesus ve onca transfere rağmen başarılı olamadılar. Arsenal için bu kupa ciddi bir hedef. Benfica'yı elemeyi başarırlar.