Güntekin Onay yazdı! '11 milyon euroluk Larin bedavaya uçmasın'

Larin, Kanada Ulusal Takımı ile 50 maçta 24 gole imza attı. Bu alanda rekortmen ve bu sayıyı geliştirmeye devam edecek. Dünya Kupası’nda da Kanada’nın gol silahı olacak. Ve Beşiktaş , yoktan var ettiği ve şu anda değeri 11 milyon Euro olan bu oyuncuyu hiç gelir elde edemeden kaybedecek.

Beşiktaş'ta Cyle Larin’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Kanadalı oyuncu serbest kalıyor. 3 kupalı sezonun ardından siyah beyazlı kulüp golcü futbolcuyla bu noktaya gelmeden sözleşme yenilemeliydi. “Neden?” Larin henüz 26 yaşında ve formasını giydiği Kanada Ulusal Takımı ile 50 maçta 24 gole imza attı.

Şu anda bu alanda rekortmen ve bu sayıyı geliştirmeye devam edecek. Önümüzdeki kış Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nda da Kanada’nın gol silahı olacak. Şu anda pazarlık masasında tüm kozlar Larin ve menajerine geçmiş durumda. Halbuki Larin’i bu noktaya getiren Beşiktaş. Siyah beyazlı kulüp adeta yoktan var ettiği ve şu anda Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 11 milyon Euro olan kıymetli bir oyuncusunu hiçbir gelir elde edemeden kaybedecek. Bu işin ekonomik tarafı...

Yüksek verim almak istiyorsanız Sergen Yalçın gibi oynatacaksınız

Sportif açıdan bakarsak da Cyle Larin’i farklı kullanan ve ondan maksimum verim alan ise Sergen Yalçın. Larin, açık alanda süratli değil. Dar alanda çabukluğu yok. İyi bir dribblingçi asla değil ve sırtı dönük oynamayı da bilmiyor. Sergen Hoca, Kanadalı futbolcuyu yüzü kaleye dönük ve daha az markaj altında topla buluşacağı, santrfora yakın oynayan bir sol kenar oyuncusu olarak kullandı.

Gol vuruşları mükemmel olmasa da gol sezgisi yüksek. Pozisyona giriyor. Hâlâ da gelişmeye açık olduğunu düşünüyorum. Uzun lafın kısası kulüplerimizin uluslararası alanda boy gösteren 30 yaş altındaki futbolcularının bir asset (paraya çevirebilecek ticari bir değer) olduğunun bilincinde olması şart.