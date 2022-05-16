Beşiktaş ’ın önce 10, sonra 9 kişiyle gösterdiği performans memnuniyet verici.

Göztepe , Süper Lig ’deki son iç saha maçında kalabalık bir taraftar topluluğu önünde oynadı ve karşılaşmaya yüksek bir motivasyon ile çıktı. Henüz 19’uncu dakikada Rosier’in atılmasıyla 10 kişi kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael, N’Koudou’yu çıkartıp Kenan’ı sahaya sürerek oyuna hemen müdahale etti. 1 kişi eksik oynamasına rağmen oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş, Larin ve Josef’in golleriyle skoru 2-0’a getirmeyi başardı. Josef’in de 37’de direkt kırmızı kart görmesinin ardından 9 kişi kalan siyah beyazlılar, bu dakikadan sonra skoru korumak için mücadele etti.

iSMAEL’iN ATiBA HAMLESi TAM iSABET

Emirhan’ın yerine ikinci yarıya Atiba değişikliği ile başlayan İsmael’in bu hamlesi Beşiktaş’ın skoru korumasında önemli bir etken oldu. Atiba, savunmada yaptığı kritik müdahalelerle karşılaşmanın 2. yarısında sahanın en başarılı ismi oldu.

İlk 11’de şans bulan genç file bekçisi Emre ve stoper Serdar hatasız bir maç çıkarttılar. Umut Meraş ve Montero da günün iyilerindendi. Beşiktaş, belki lige veda etmiş bir takımı yendi ama önce 10 kişiyle, ardından da 9 kişiyle ortaya koyduğu kazanma arzusu memnuniyet verici.

ROSiER’iN 2. SARISINA ANLAM VEREMEDiK

Valerien İsmael’in talep ettiği sert ve agresif oyun ise kart olarak siyah beyazlı futbolculara geri dönüyor. Ancak hakem Ümit Öztürk’ün Rosier’e göstermiş olduğu 2. sarı kartı anlayamadık. Çünkü kurallar gereği 2. sarı kartın tartışmasız ve çok açık olması gerekiyor.

Yeni sezon planlaması dahilinde şans bulan altyapıdan yetişen Emre, Emirhan ve Serdar’ın iyi performansları kuşkusuz Valerien İsmael’i memnun etmiştir.