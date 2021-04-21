Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirvede puan kaybı yaşadı. Kritik maçı Güntekin Onay köşe yazısında değerlendirdi. Onay, Sergen Yalçın'ın değişikliklerini eleştirdi.

İşte Güntekin Onay'ın Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısı:

Sivasspor’a karşı oynamak hiç kolay değil. Rakibin işini bu kadar güçleştiren bir başka takım daha yok ligimizde. Orta alanda herkesin ensesinde markaj yapan bir futbolcu varken oyun kurmak gerçekten çok zor. Orta alanda yakın ve temaslı oynayan Sivassporlu futbolcular, sadece ilk yarıda 12 faul yaptı ve Beşiktaş’ı tamamen kilitledi. Devrenin sonunda Aboubakar’ın sakatlanmasıyla Sergen Yalçın, Larin’i santrfora, N’Koudou’yu da sol tarafa almak zorunda kaldı.

LJAJİC KALİTEYİ ARTIRDI

İkinci yarıda daha baskılı görünen Beşiktaş, Rosier ile gole en çok yaklaştığı pozisyonu buldu. Son 30 dakika baskısını artıran siyah beyazlılar golü getirecek aksiyonlarda yetersizdi.

Ljajic girdikten sonra pas kalitesi arttı ancak bu kez de N’Koudou’nun top kayıpları ve Larin’in stoperlerin arasındaki etkisizliği Beşiktaş’ın hücumda bocalamasana yol açtı.

GHEZZAL NEDEN ÇIKTI?

Sergen Yalçın’ın takımın en yaratıcı oyuncusu Ghezzal’i bitime 20 dakika oyundan alması da şaşırtıcıydı. Beşiktaş, puan kayıplarına Sivas’ta da hiç parlak olmayan bir futbolla devam etti. Dünkü skor kayıp veya sürpriz değil. Asıl kayıp Ankaragücü karşısında alınan beraberlik idi.

Sivasspor’un dün adama adama markajla, 22 faulle oynadığı ve kaleye isabetli şut atmadan bitirdiği maç ise kırmızı beyazlı ekibe yakışmadı.