Güntekin Onay, Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı! Avcı riski...

Henüz 5 dakika dolmuşken Vida’nın çifte hatası ile gelen kırmızı kart ve penaltı Beşiktaş’ın tüm planlarını ve oyun kurgusunu altüst etti. Elneny’nin stoper pozisyonuna geçmesi orta alandan bir kişi eksilmesine neden oldu. 10 kişiyle pas yaparak rakip ceza sahasına gitmek hiç kolay değil. Üstelik Güven gibi top tutma, saklama ve servis yapma gibi özellikleri olmayan bir santrfor ile...

Güven genç bir oyuncu. Gelecek yıllar için umut vaad ediyor. Ancak hangi performans kriteriyle Beşiktaş ve Milli Takım’da ilk 11’de oynuyor? Bu soru cevabını bulmalı. Bir santrfor gol bulamayabilir ancak takımla birleşme ve yardımlaşma konusunda bu kadar eksik kalınmaz. Umut Nayır, Güven’in bu performansıyla çok daha fazla süre almayı hak ediyor.

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Karius ve direkler, Gazişehirli oyuncuların aceleci vuruşları farkın artmasını önledi. Açıkçası devre sonunda soyunma odasına 1-0 yenik giden Beşiktaş için söylenecek tek olumlu şey, şanslı olmasıydı. Siyah-beyazlıların eksik kaldığı ve göze çarpan eksikliklerinden biri rakip ceza alanı içinde atak sonlandırırken yeterli sayısal çoğunluğu sağlayamaması. Köşe vuruşlarında dahi ceza sahasına sadece 3 kişi gidiyor.

SAVUNMA FELAKET

Hücumda bu kadar yetersiz ve eksik görünen Beşiktaş, savunmada da felaket bir performans ortaya koydu. Abdullah Avcı, 10 kişi kalan takımların klasik dizilişi olan 4-4-1 yerine, orta sahadan 1 kişi eksiltip öndeki 3’lüyü bozmadan 4-1-1-3 gibi bir formasyon ile savunma zaafiyeti yaşadı.

10 kişi de kalınsa savunma güvenliğinden vazgeçmeden oyunu tutup son 30 dakika risk alınabilirdi. Avcı öndeki 3’lüden birini çıkartıp oyuna orijinal bir stoper almış olsa hem orta saha kurgusunu değiştirmemiş olurdu. Hem de savunmada bu kadar açık vermezdi. Diğer seçenek ise Gökhan Gönül’ü stopere çekip oyuna Douglas’ı sokmaktı. Gazişehir’in farkı arttıracağı çok açık bir şekilde görünüyordu. Nitekim öyle oldu.

Beşiktaş açısından dün tek kazanım 9 kişiyle 3-0 geriye düşmüş olmasına rağmen vazgeçmemesi. Nkoudou ile 3-3’ü de bulabilirdi. Boyd ve Umut’un oyuna girmesi olumlu etki yaptı. Ancak iyi bir başlangıç yapma fırsatı veren kolay fikstüre rağmen 4 maçta alınan 4 puan gerçeği ile de yüzleşmek şart. Üstelik henüz Avrupa Ligi maçları başlamamışken.